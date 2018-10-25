Kitap takasına destek

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünün başlattığı ‘Ben okudum sen de oku' projesi kapsamında ücretsiz kitap takası devam ediyor. Proje kapsamında Turgutlu Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Turgutlu Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'ni (TURBEM) ziyaret ederek kitap takasında bulunarak projeye destek verdi.

Sosyal ve kültürel projeler kapsamında başlattığı ‘Ben okudum sende oku' projesi kapsamında öğrenciler arasında ücretsiz kitap takası yapma olanağı sağlayan Turgutlu Belediyesi, okuyan gençlik hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Sosyal İşler Müdürlüğünün başlattığı projeye destek vermek amaçlı Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri TURBEM'i ziyaret ederek kitap takasında bulundu. Proje kapsamında okuyan bir gençlik hedefiyle yola çıktıklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Atatepe'de bulunan TURBEM Gençlik Merkezi'nde başlayan proje ile öğrenciler okudukları kitapları ücretsiz olarak takas ederek yeni ve farklı kitapları okumaya olanak sağlıyorlar. Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de projemize destek vererek kitap takasında bulundu. Hafta içi her gün sizde Atatepe Spor Tesislerinde bulunan TURBEM'e gelip Okuyan Gençlik hayalimizi gerçekleştirmemizde bize yardımcı olabilirsiniz” dedi.