Kitapsaray’dan Millet Kıraathanesine kitap desteği

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yunusemre Belediyesi el ele vererek, Manisa’da Millet Kıraathanesi’nin eksiklerini gideriyor. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kitapsaray’da 500 kitap ve CD Yunusemre Belediyesi Millet Kıraathanesi’ne bağışlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Millet Kıraathanesi’ne teknik destek de sunacak. Düzenlenen Kitap Bağış Törenine Manisa İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak ve Manisa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ayşin Kibrit ve ilgililer katıldı.

Kitap bağışında konuşan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Manisa’nın kültür hayatına yeni bir soluk getiren Millet Kıraathanesi’nin dolu dolu hizmet verebilmesi için yapılan katkıdan dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Kitap bağışı yapmak isteyenlere çağrıda bulunan Yüksel, “Yunusemre Belediyesi olarak Millet Kıraathanesi’ni Manisa’da ve Ege Bölgesinde ilk kez hayata geçiren belediye olduk. Atıl vaziyette duran bir binayı alıp tadilat yapıp vatandaşlarımızın dolu dolu vakit geçirebilecekleri bir yer haline getirdik. Yaptığımız bütün çalışmalarda vatandaşlarımıza faydasını her zaman ön planda tuttuk. Millet Kıraathanesi’nde kitap konusunda eksiklerimiz vardı. Bize kitap bağışında bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın İbrahim Sudak ve Manisa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Sayın Ayşin Kibrit’e verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kitapseverlerimizi kitap bağışında bulunmaya davet ediyorum” diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Yunusemre Belediyesi’ne bu konuda katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirerek şunları söyledi: “Müdürlük olarak Manisa’nın kültür hayatına katkı sunan projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Millet Kıraathanesi de Manisa’nın kültür hayatına yeni bir soluk getirdi. Bu projeye müdürlük olarak 500 kitap ve CD bağışı ile birlikte teknik destek de sunacağız. Böyle projelere katkı sunmak bizim için de çok önemli”