Kızılay ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi de ilçedeki ilk gıda kolisi yardımlarını Şirinyer Mahallesi’nde gerçekleştirerek mahalle halkıyla iftar yaptı.

Kızılay Salihli Şube Başkanı A. Yavuz Özdem, Kızılay olarak, hem yardımseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp, onların yüzünü güldürürken, hem de bağışçılar adına, mahallelerde iftar yemekleri düzenlediklerini söyledi. İftar yemeği ve gıda kolisi yardımlarına Şirinyer Mahallesi’nden başladıklarına vurgu yapan Özdem, “Her Ramazan Ayı’nda olduğu gibi, bu yılda hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı gıda kolilerini ise yine mahallemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşamaktayız. Bu Ramazan ayında şuana kadar ihtiyaç sahibi bin aileye gıda yardımında bulunduk. Her yıl Ramazan ayı içerisinde yardıma muhtaç olan ailelerimize gıda yardımında bulunuyoruz. Kipa Alışveriş Merkezi’ne kurduğumuz bağış standından gelen yardım kolilerini de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz” dedi.

“İhtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyoruz”

Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de hayırseverlerden Kurban bağışı kabulü planlaması yaptıklarını ifade eden Özdem şunları söyledi: “Bu bağışlardan elde edilen kurban etleri Et ve Balık Kurumu’nda kavurma ve kıyma konservesi haline getirilmektedir. Geçtiğimiz yıl içerisinde alınan Kurban Bağışlarından yapılan Kavurma ve Kıyma konservelerini yine bu gıda kolileriyle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmaktadır. Türk Kızılayı, kurumsal kimliği, hafızası, kültürü, birikimi ve yardımsever halkımızın desteği ile köklü tarihine yakışır bir şekilde bugün de dimdik ayaktadır ve her zamankinden daha da güçlüdür. Özerk organizasyon yapısına sahip olan, devletten hiçbir ad altında maddi destek almayan Türk Kızılayı tüm bu çalışmaları Türk halkının gönüllü katkıları ile gerçekleştirmektedir. Türk Kızılayı 1868’den bugüne olduğu gibi bundan sonra da ülkemizdeki ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacaktır."