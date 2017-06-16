Kızılay, Sarıgöl’de dört saate 53 ünite kan topladı

Ramazan ayında kan stoklarının azalması nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştıran Kızılay ekipleri, Sarıgöl’de iftar sonrası gönüllülerden kan topladı. Ramazan ayı olması nedeniyle stoklarda azalma olduğunu belirten Manisa Kızılay Kan Toplama Merkezi Dr. Çağdaş Obalı, "Kızılay olarak Ramazan ayı boyunca her ilçede iftar sonrası gece saatlerine kadar kan bağışı almaktayız. Ramazan ayında kan veren bir kişin tansiyonu, kolesterolü dengelenir, baş ağrıları ve eklem ağrılarına iyi gelmektedir. Daha sağlıklı oruç tutmasını yardımcı olur. Ramazan ayında kan bağışında bulunan kişi üç hayat kurtaracağı için de kendisini daha huzurlu hisseder’’ dedi.

Sarıgöl Kızılay Şubesi Başkanı Yusuf Tüfekçi ise ’’Ramazan ayında gece başlattığımız kan toplama kampanyasında dört saatte 53 ünite kan topladık. Sağlıklı her kişi Ramazan ayında bile rahatlıkla kan bağışında bulunabilir. Bağış yapanlara teşekkür ederim" diye konuştu.