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01 Haziran 2018 10:03

Kızılay şehit yakınları ile iftar açtı

“Ramazan’ı bu hilalin altında paylaşalım” sloganıyla ihtiyaç sahiplerine gıda dağıtımlarına başlayan, maddi yardımda bulunan ve iftar sofraları kuran Türk Kızılayı Salihli Şubesi, ilçede bulunan şehit aileleri ve çocuklarıyla iftar sofrasında buluştu.

Kızılay şehit yakınları ile iftar açtı

01 Haziran 2018 10:03


Salihli Kızılay Şube Başkanı A. Yavuz Özdem, “Ramazan ayı, dostluğun, kardeşliğin, aynı sofrada buluşmanın ayıdır. Dayanışma, yardımlaşma, manevi değerlerin öne çıktığı aydır. Bizler bu vatan uğruna canlarını seve seve veren şehitlerimize ve ailelerine ne yapsak azdır. Bizler Şehitlerimizin bize emaneti olan aileleri ve çocuklarına sahip çıkmak onlarla beraber olmak bizim boynumuzun borcudur. Bu amaçla bu özel günde birlikte olmak istedik” dedi.


Polis Lokalinde gerçekleştirilen iftar programına Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Şehit Polis aileleri ve Kızılay Salihli Şube Yönetim Kurulu ve Kızılaycılar katıldı.




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