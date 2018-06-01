Kızılay şehit yakınları ile iftar açtı

Salihli Kızılay Şube Başkanı A. Yavuz Özdem, “Ramazan ayı, dostluğun, kardeşliğin, aynı sofrada buluşmanın ayıdır. Dayanışma, yardımlaşma, manevi değerlerin öne çıktığı aydır. Bizler bu vatan uğruna canlarını seve seve veren şehitlerimize ve ailelerine ne yapsak azdır. Bizler Şehitlerimizin bize emaneti olan aileleri ve çocuklarına sahip çıkmak onlarla beraber olmak bizim boynumuzun borcudur. Bu amaçla bu özel günde birlikte olmak istedik” dedi.

Polis Lokalinde gerçekleştirilen iftar programına Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Şehit Polis aileleri ve Kızılay Salihli Şube Yönetim Kurulu ve Kızılaycılar katıldı.