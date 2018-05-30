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30 Mayıs 2018 16:26

Kızılay yüzleri güldürdü

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımına başlayan Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, ulaşımın güç ve yaşam şartlarının zorlu olduğu mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerinin de yüzlerini güldürüyor.

Kızılay yüzleri güldürdü

30 Mayıs 2018 16:26


Kızılay Salihli Şube Başkanı A. Yavuz Özdem, Ramazan ayı nedeniyle Salihli’de ulaşım ve geçim şartları zor mahallelerinden Burhan Mahallesi’ndeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyma-kavurma konservesi yardımında bulunduklarını, akşam da iftarlarını mahalle halkı ile birlikte yaptıklarını söyledi.


Ramazan ayı münasebetiyle Salihli KİPA alışveriş merkezinde açtıkları Ramazan Kolisi Bağış Standına bağışta bulunan yardımsever vatandaşların bağışladığı yardım kolilerini Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özdem, “Gıda kolilerimizi bu kez ulaşım ve geçim şartları zor olan mahallelerimizden Burhan Mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Gıda kolisi bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Özdem, Ramazan ayı boyunca bağış standına yapılacak olan bağışların, diğer mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi.




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