Kızılay’dan kuşbaşı ve kıyma yardımı

Sarıgöl Kızılay Şubesi tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine kurban bağışı etlerinden hazırlanan birer kiloluk vakumlanmış kuşbaşı ve kıyma kutularının dağıtılmaya başlandığını belirten Sarıgöl Kızılay Şube Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Sarıgöl merkez ve mahallelerinde muhtarlarımız ile birlikte yaptığımız tespitlerde ihtiyaç sahibi kişilere, Et ve Balık Kurumu tarafından vakumlanmış birer kiloluk kuşbaşı ve kıyma et, kutularından birer adet olmak üzere 374 kişiye dağıtım yapıldı. Muhtarlar aracılığı ile dağıtımlar adil bir şekilde hak sahiplerine ulaştırıldı." dedi.

Sarıgöl Kızılay Şubesi Başkanı Yusuf Tüfekçi muhtaç ailelere tanesi bir kilogram olan vakumlanmış et kutularından birer adet verildiğini aktararak ihtiyaç sahiplerine yardımların devam edeceğini söyledi.