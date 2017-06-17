Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 13:01

Kızılay’dan kuşbaşı ve kıyma yardımı

Sarıgöl Kızılay Şubesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara kuşbaşı ve kıyma yardımına başlandı.

Kızılay’dan kuşbaşı ve kıyma yardımı

17 Haziran 2017 13:01


Sarıgöl Kızılay Şubesi tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine kurban bağışı etlerinden hazırlanan birer kiloluk vakumlanmış kuşbaşı ve kıyma kutularının dağıtılmaya başlandığını belirten Sarıgöl Kızılay Şube Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Sarıgöl merkez ve mahallelerinde muhtarlarımız ile birlikte yaptığımız tespitlerde ihtiyaç sahibi kişilere, Et ve Balık Kurumu tarafından vakumlanmış birer kiloluk kuşbaşı ve kıyma et, kutularından birer adet olmak üzere 374 kişiye dağıtım yapıldı. Muhtarlar aracılığı ile dağıtımlar adil bir şekilde hak sahiplerine ulaştırıldı." dedi.


Sarıgöl Kızılay Şubesi Başkanı Yusuf Tüfekçi muhtaç ailelere tanesi bir kilogram olan vakumlanmış et kutularından birer adet verildiğini aktararak ihtiyaç sahiplerine yardımların devam edeceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
28
°
C
  • Pazar
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!