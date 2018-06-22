Kızılay’dan sel mağdurlarına yardım

Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Alsancak koordinatörlüğünde Saruhanlı SYDV müdürlüğünce İshakçelebi Mahallesi’nde tespit edilen, sel felaketi mağduru 120 haneye Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanlığı olarak gıda kolisi ve kavurma, Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü tarafından da hijyen seti, su ve kumanya dağıtımı yapıldı. Yardım çalışmaları hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, "Sel afetinde evleri kullanılmayacak hale gelen vatandaşlarımıza Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Müdürlüğümüz tarafından 20 Haziran’da 15 adet yatak, 20-21 Haziran’da 100 adet hijyen seti, 21 Haziran’da ise afetzedelere 400 kişilik akşam yemeği dağıtımı gerçekleştirmiştir. Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanlığı olarak bizlerde 120 adet gıda kolisi ve kıyma kuşbaşı konserve kavurmaları sel mağduru vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ege bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağmur sebebiyle birçok ilimizde sel felaketi yaşanmaktadır. Afet yönetim müdürlüğümüz ve şube başkanlıklarımız olarak 7/24 teyakkuz halindeyiz. Bu doğal afetten etkilenen vatandaşlarımıza tekrardan büyük geçmiş olsun” dedi.