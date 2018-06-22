Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 11:50

Kızılay’dan sel mağdurlarına yardım

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonucu mağdur olan vatandaşların yardımına Kızılay ekipleri yetişti.

Kızılay’dan sel mağdurlarına yardım

22 Haziran 2018 11:50


Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Alsancak koordinatörlüğünde Saruhanlı SYDV müdürlüğünce İshakçelebi Mahallesi’nde tespit edilen, sel felaketi mağduru 120 haneye Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanlığı olarak gıda kolisi ve kavurma, Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü tarafından da hijyen seti, su ve kumanya dağıtımı yapıldı. Yardım çalışmaları hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, "Sel afetinde evleri kullanılmayacak hale gelen vatandaşlarımıza Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Müdürlüğümüz tarafından 20 Haziran’da 15 adet yatak, 20-21 Haziran’da 100 adet hijyen seti, 21 Haziran’da ise afetzedelere 400 kişilik akşam yemeği dağıtımı gerçekleştirmiştir. Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanlığı olarak bizlerde 120 adet gıda kolisi ve kıyma kuşbaşı konserve kavurmaları sel mağduru vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ege bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağmur sebebiyle birçok ilimizde sel felaketi yaşanmaktadır. Afet yönetim müdürlüğümüz ve şube başkanlıklarımız olarak 7/24 teyakkuz halindeyiz. Bu doğal afetten etkilenen vatandaşlarımıza tekrardan büyük geçmiş olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç