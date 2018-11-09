Kızılay'ın genç gönüllüleri öğrencilere Kızılay'ı anlattı

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte okulun 'Manisa sana kanım feda' projesi kapsamında, Kızılay'ın genç gönüllüleri tarafından öğrencilere Kızılay'ın önemi, ilkeleri, kan vermenin önemi, Kızılay'ın faaliyetleri sahnelenen oyunla anlatıldı.

Öğrencilerin rol aldığı oyunda Kızılay'ın afetlerde yaralılara yaptığı yardımlar başarıyla sunuldu. Gösteri öğrenciler tarafından büyük beğeni kazanırken Öğretmen İpek Gülal, "Öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız 'Manisa sana kanım feda' proje kapsamında başlattığımız bir etkinlik yaptık. Öğrencilerimize teşekkür ederim. Etkinlik çalışmalarımız devam edecek." dedi.