Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 10:46

Kızılay’ın gönüllüleri gönülleri fethetti

Daha önce ‘2 El 1 Okul’ projesi kapsamında birçok okulun ihtiyaçlarını gideren Türk Kızılayı Manisa Şubesi gönüllü gençlerinden oluşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Kızılayı Topluluğu üyeleri Yunusemre ilçesine bağlı Düzlen Köyü’ndeki Düzlen İlkokulu’nun boya ve badana işlerini yapıp öğrencilerle oyunlar oynayıp keyifli vakit geçirdi.

Kızılay’ın gönüllüleri gönülleri fethetti

14 Mayıs 2018 10:46


Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, “Düzlen İlkokulunu daha önce de ziyaret etmiştik ancak okul öğretmenimiz Merve Hanım’ın talebiyle okulun boya ve badana ihtiyacını gidermeye karar verdik. Gönüllü öğrencilerimizin de katılımlarıyla bu güzel faaliyetimizi gerçekleştirdik. Yönetim Kurulu üyemiz olan Fatma Nuran Nüfusçu başkanlığındaki Kadın Kollarımız da sağ olsunlar bir bağışçımızın da katkısıyla okuldaki tüm çocuklara ayakkabı hediye etti. Boya badana işlerimizde şubemize destek olan Sipil İnşaat Mühendislik A.Ş. ile Yapınet İnşaat Mühendislik Ltd. Şti firmalarına, diğer bağışçılarımıza ve tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz” dedi.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Kızılayı Topluluğu Başkanı Esra Karalı ise şunları söyledi: “Kızılay gönüllüleri olarak sık sık köy okullarına gitmeye çalışıyoruz. Bu kez Düzlen İlkokulundaydık. Türk Kızılayı Manisa Şubemizin de desteğiyle okulu boyadık, tadilat işlerini yaptık. Gönüllülerimizle birlikte okulun kitap, kitaplık, perde ve anasınıfı için minder gibi ihtiyaçlarını giderdik. Tabi tüm bunları derslerimizden kalan zamanlarda yapmaya çalışmak biraz yorucu olsa da çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek hepsine değiyor.”


Düzlen İlkokulu öğretmenlerinden Merve Rabia Gül okullarına olan bu destekten memnun olduklarını belirterek, “Öğrenciler ve velilerim adına Türk Kızılayı’na ve Manisa Celal Bayar Üniversitesine teşekkür ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç