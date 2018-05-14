Kızılay’ın gönüllüleri gönülleri fethetti

Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, “Düzlen İlkokulunu daha önce de ziyaret etmiştik ancak okul öğretmenimiz Merve Hanım’ın talebiyle okulun boya ve badana ihtiyacını gidermeye karar verdik. Gönüllü öğrencilerimizin de katılımlarıyla bu güzel faaliyetimizi gerçekleştirdik. Yönetim Kurulu üyemiz olan Fatma Nuran Nüfusçu başkanlığındaki Kadın Kollarımız da sağ olsunlar bir bağışçımızın da katkısıyla okuldaki tüm çocuklara ayakkabı hediye etti. Boya badana işlerimizde şubemize destek olan Sipil İnşaat Mühendislik A.Ş. ile Yapınet İnşaat Mühendislik Ltd. Şti firmalarına, diğer bağışçılarımıza ve tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz” dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Kızılayı Topluluğu Başkanı Esra Karalı ise şunları söyledi: “Kızılay gönüllüleri olarak sık sık köy okullarına gitmeye çalışıyoruz. Bu kez Düzlen İlkokulundaydık. Türk Kızılayı Manisa Şubemizin de desteğiyle okulu boyadık, tadilat işlerini yaptık. Gönüllülerimizle birlikte okulun kitap, kitaplık, perde ve anasınıfı için minder gibi ihtiyaçlarını giderdik. Tabi tüm bunları derslerimizden kalan zamanlarda yapmaya çalışmak biraz yorucu olsa da çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek hepsine değiyor.”

Düzlen İlkokulu öğretmenlerinden Merve Rabia Gül okullarına olan bu destekten memnun olduklarını belirterek, “Öğrenciler ve velilerim adına Türk Kızılayı’na ve Manisa Celal Bayar Üniversitesine teşekkür ediyoruz” dedi.