Kızılelma Anıtı Salihli'ye çok yakıştı

Anıt, sadece caddenin değil ilçenin de sembol yapılarından biri haline geldi.

Yenilenen kaldırımları, cep otoparkları, dekoratif aydınlatmasıyla gece ve gündüz ayrı bir güzelliğe bürünen Atatürk Caddesinde yerini alan Kızılelma Anıtı, vatandaşlar ve esnaflar tarafından çok beğenildi. Atatürk ve Menderes Caddelerinin kesiştiği alana yerleştirilen Kızılelma Anıtı, 6,5 metrelik yüksekliği ile caddeye gündüz ve gece ayrı bir güzellik katıyor. Doğalgazı, yağmursuyu altyapı projesi, baştan aşağı yenilenen prestij caddeleri, modern pazaryeri ve köprülü kavşağı ile Salihli'nin daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirdiklerini anlatan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden biri olan Kızılelma imgesi Türkler için bir hedefi ve amacı simgeler. 9 ışık ile bütünleşen Kızılelma kimi zaman ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir yurdu, bir devlet kurma idealini, kimi zaman da cihan hakimiyetini ve Türk Birliği (Turan) ülküsünü ifade etmiştir” dedi.

Kızılelma Anıtının Salihli'ye hayırlı olmasını temenni eden Başkan Kayda açıklamalarını şöyle tamamladı: “30 Mart 2014 tarihinde yola çıktığımızda toplumumuza birçok söz verdik. Bugün vermiş olduğumuz sözleri yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bir vizyon şehir ortaya çıkardık. Hep söylüyorum, insanların bir vizyonu olması gerektiği gibi şehirlerin de bir vizyonu olması gerekir. Tüm fikir sistemlerinin bir vizyonu var. Nasıl Kızılelma'yı Türk milliyetçiliğinin içinde yer veriyorsak bizim de hedefimiz Salihli'yi devraldığımızda daha modern bir şehir, daha yaşanabilir bir şehir yapmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm insanlarımız Kızılelma'yı belki daha da iyi tanıdı. Yine bu figürü buraya yerleştirirken Salihli'de birçok şehidimiz var. Hem Güneydoğu'da hem Afrin'de de şehidimiz var. Dolayısıyla onların da bir hatırası burada canlanır düşüncemiz oldu. Hepsini bir araya getirdiğimizde böyle bir anıtı da ortaya koymuş olduk”