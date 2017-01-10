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10 Ocak 2017 15:02

Kocaçeşmespor aradığı orta saha oyuncusunu buldu

Kocaçeşmespor aradığı orta saha oyuncusunu buldu

10 Ocak 2017 15:02

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Salihli Kocaçeşmespor, Alaşehir Belediyespor forması giyen Şerif Ali Eğilmez’i transfer etti.
İkinci yarı öncesi teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Veli Özdemir’i getiren BAL 9. Grup ekibi Salihli Kocaçeşmespor’da transfer hareketliliği de başladı. Ligde ikinci yarınının ilk haftasında pazar günü Yeni Çanspor’u konuk edecek olan Salihli Kocaçeşmespor, ligin ilk yarında BAL ekibi Alaşehir Belediyespor forması giyen 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Şerif Ali Eğilmez’i transfer ederek, kadrosuna dahil etti.
1994 Salihli doğumlu olan orta saha oyuncusu Şerif Ali Eğilmez futbola 2007 yılında Salihli Belediyespor alt yapısında başlarken, 6 yıl aynı ekibin formasını giydi. Eğilmez daha sonra sırasıyla Manisa Büyükşehir Belediyespor, Utaş Uşakspor ve Alaşehir Belediyespor forması giydi.
Öte yandan Salihli Kocaçeşmespor, transfer çalışmaları kapsamında Manisa Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Salihli Belediyespor’dan Nihat Günak ve Celal Can Uysal’ı transfer ederek renklerine bağladı.



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