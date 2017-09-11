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11 Eylül 2017 15:57

Kocaçeşmespor’da üç transfer birden

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Kocaçeşmespor, son olarak daha önce Beşiktaş, Muğlaspor, Kepez Belediyespor ve Denizlispor’da uzun süre profesyonel futbol oynayan İbrahim Pullu’nun yanı sıra Veli Can Özkalay ve Hasan Gürlek’i transfer ederek, renklerine bağladı.

Kocaçeşmespor’da üç transfer birden

11 Eylül 2017 15:57


Yeni sezon öncesi başarılı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına tam gaz devam ettiklerini belirten Salihli Kocaçeşmespor Kulüp Başkanı Ahmet Gündüz, “Teknik Direktörümüz Koray Köse’nin isteği doğrultusunda transfer çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Hedefimiz yeni sezonda Salihli’yi ve takımımızı en iyi şekilde temsil edip, taraftarımızı mutlu etmek. Bundan sonraki süreçte de transferlerimiz devam edecek” dedi.


Yeni transferlerin takımın gücüne güç katacağını belirten Kulüp Başkanı Gündüz, “Daha önce Beşiktaş, Muğlaspor, Kepez Belediyespor ve Denizlispor’da uzun süre profesyonel futbol oynayan İbrahim Pullu’nun tecrübesi ortada olan bir oyuncu. Pullu ile genç yetenek Veli Can Özkalay, kulüp adına önemli transferlerdir” dedi. Gündüz, diğer transfer Hasan Gürlek’in ise 2015 yılında Salihli Kocaçeşmespor’un Bölgesel Amatör Lige yükselmesinde önemli paya sahip oyuncuların başında yer aldığını söyledi.




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