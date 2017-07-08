Kocaiskan’da kilit parke taşı döşemesi devam ediyor

Yapılan çalışmalar en kısa zamanda tamamlanarak yolların konforu ve kalitesi arttırılacak.

Manisa genelinde yolların daha sağlıklı ve kalitesi hizmet vermesi için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç Kocaiskan Mahallesinde kilit parke kaplama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, “Kilit parke taşı döşeme çalışmaları Kocaiskan Mahallesinde başladı. Vatandaşlarımızın yol sorunu çekmemeleri açısından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kırkağaç’ta sokaklar artık modern bir görünüme kavuşuyor” diye konuştu.

Duman, kilit parke döşeme çalışmalarını incelemesinin ardından mahalle sakinleriyle biraraya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar mahallelerine olan hizmetten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.