Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 14:41

Kocaiskan’da kilit parke taşı döşemesi devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç’ın Kocaiskan Mahallesindeki kilit parke kaplama çalışmalarına devam ediyor.

Kocaiskan’da kilit parke taşı döşemesi devam ediyor

08 Temmuz 2017 14:41

Yapılan çalışmalar en kısa zamanda tamamlanarak yolların konforu ve kalitesi arttırılacak.


Manisa genelinde yolların daha sağlıklı ve kalitesi hizmet vermesi için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç Kocaiskan Mahallesinde kilit parke kaplama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, “Kilit parke taşı döşeme çalışmaları Kocaiskan Mahallesinde başladı. Vatandaşlarımızın yol sorunu çekmemeleri açısından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kırkağaç’ta sokaklar artık modern bir görünüme kavuşuyor” diye konuştu.


Duman, kilit parke döşeme çalışmalarını incelemesinin ardından mahalle sakinleriyle biraraya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar mahallelerine olan hizmetten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:39
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!