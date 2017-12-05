Koldere’de deve güreşi düzenlenecek

Deve Güreşi" festivali düzenlenecek.

Deve Güreşi Tertip Komitesi üyeleri, Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’yı makamında ziyaret ederek, program hazırlıklarına ilişkin fikir alış verişinde bulundu. Başkan Yaralı, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Koldere’de ki okullar yararına 100 devenin katılımıyla ücretsiz olarak deve güreşi düzenlemesine karar verildiğini belirtti. Koldere Tertip Komitesi öncülüğünde, Saruhanlı Belediyesi’nin desteğiyle Koldere futbol sahasında düzenlenecek güreşin 10 Aralık 2017 Pazar günü yapılacağını ifade eden Yaralı, şunları kaydetti; "Ege bölgesinden 100 devenin katılımıyla Koldere mahallemizde "1. Geleneksel Deve Güreşi" festivali düzenlenecek. Develer, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı kupaları için güreşecek. Dereceye giren deve sahiplerine çeşitli ödüller verilecek. Program sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar sürecek. Hayırlı olsun."

Manisa, Saruhanlı ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşları programa davet eden Yaralı, etkinliğin geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenmesinin planlandığını dile getirdi.

Tertip Komitesinde şu isimler yer alıyor; Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, Hüseyin Sarı, İlker Çelebioğlu, Mustafa Karacar, Mehmet Aras, Zafer Yener, Osman Gümüşgönül.