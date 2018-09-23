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Kolu çıkan güreşçi gözyaşlarını tutamadı

Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali Büyük Deste Yarışı’nda rakibi ile mücadele ederken kolu omuzundan çıkan pehlivan Hasan Ece gözyaşlarını tutamadı.

Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali Büyük Deste Yarışı'nda rakibi ile mücadele ederken kolu omuzundan çıkan pehlivan Hasan Ece gözyaşlarını tutamadı.


Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali, Ortaköy Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. 32'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 400 pehlivan kıspet kuşandığı müsabakalar da talihsiz bir olay yaşandı. Büyük Deste Yarışı'nda rakibi İhsan Derin ile mücadele eden pehlivan Hasan Ece'nin sağ kolu omuzunda çıktı. Olayın şokunu yaşayan Ece, göz yaşlarını tutmadı. Alanda bulunan sağlık görevlerinin müdahalesi sonrası kolu sargıya alınan Ece, güreşi 3'üncülük ile tamamladı. Ece daha sonra madalyasını aldı.

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