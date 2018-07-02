Komisyon üyeleri Yuntdağı’nda incelemelerde bulundu

Yunusemre Belediyesi Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet, Gençlik Spor ve Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri Yuntdağı’nda Karakılınçlı, Demirci ve Davutlar mahallelerinde incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak, Şule Uygur ve Can Mercül, Meclis Üyeleri Mustafa Gürler, Arif Alkan, Mustafa Uyumaz, Mehmet Arık, Ozan Otçuoğlu, Hüseyin Alp ve Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata ile Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel’den oluşan heyet mahallelerde belediyenin çalışmalarını incelerken; vatandaşlarla da bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. Vatandaşların taleplerini dinleyen komisyon üyeleri mahallelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak projeler üreteceklerini belirtti.