Komşularının hareketsiz yattığını görünce paniğe kapıldılar

T.’yi perdesi açık camdan fark eden komşuları uzun uğraşlarına rağmen kaldıramayınca, 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin 15 dakikalık uğraşından sonra açılan kapıdan ulaşılabilen A.T.’nin kullandığı ağır ilaçların etkisiyle baygınlık geçirdiği belirtildi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi 58 Sokak’taki tek odalı evde yaşayan A.T. isimli vatandaşın koltuğun üzerinde hareketsiz yattığını perdesi açık camdan fark eden komşuları, uzun uğraşlarına rağmen bir türlü uyandıramadı. Yaklaşık 45 dakika boyunca camı yumruklayarak, seslenerek ve telefon ederek koltukta yatan A.T.’yi uyandırmaya çalışan vatandaşlar, tüm çabalarına karşı bir türlü sonuç alamayınca 112 acil sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmayla kapıyı açmayı başardı. Koltukta hareketsiz yatan A.T.’ye 112 acil ekipleri hemen müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle gözlerini açan A.T. kontrol amacıyla ambulansa taşındı.

Yapılan kontrollerde A.T.’nin tansiyon, nabız ve şeker ölçümlerinde bir sıkıntı olmadığı, büyük ihtimalle kullandığı ağır ilaçların etkisiyle baygınlık geçirdiği belirtildi.

İntihar, kalp krizi, soba ya da tüp zehirlenmesi olasılıklarını düşünerek korku dolu anlar yaşayan komşuları ise A.T.’nin gözlerini açmasıyla rahat bir nefes aldı.