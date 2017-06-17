Konservatuar mezuniyet coşkusunu yaşadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen etkinliğe Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının; müzik, dans ve tiyatro bölümleri yılsonu mezuniyet programı düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen geceye Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Muzaffer Şaşmaz, şube müdürleri, birim sorumluları, mezun öğrenciler ve aileleri ile konuklar katıldı. Program Türk Müziği ve Batı Müziği eğitimi alan öğrencilerin müzik dinletileri ile başladı. Birbirinden değerli eserleri konuklara dinlettiren öğrenciler, dakikalarca alkışlandı.

Müzik dinletilerinin ardından Dans topluluğu Zeybek gösterileri; Magnesia Kıvılcamları dans topluluğu ise Teke Yöresi danslarını icra etti. Dansların adeta görsel şölene dönüştüğü dakikalarda, konuklar duygu dolu anlar yaşadı.

Mirat yine büyüledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ödüllü oyunu Mirat da mezuniyet programında sahne aldı. Doğu’da okutulmayan kız çocukları, küçük gelinler ve bu durumun önüne geçmek isteyen idealist bir öğretmenin penceresinden yansıyan olayların anlatıldığı ‘Mirat’ adlı tiyatro, 8 ekip arasından sıyrılarak, ödül almıştı. Sahne üzerindeki etkileyici performansları ile tiyatro oyuncuları farklarını bir kez daha ortaya koydu. Katılımcıların da mezuniyet programına oldukça ilgi göstermesi, mezuniyet programının coşkusunu bir kat daha arttırdı.

Mezuniyet ve teşekkür belgeleri takdim edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu müzik, dans ve tiyatro ekiplerinin gösterilerinin ardından, mezun olan öğrencilere mezuniyet ve teşekkür belgeleri takdim edildi. 70 öğrencinin mezuniyet coşkusu yaşadığı yıl sonu programında öğrenciler, mezuniyet belgelerini Kültür Şube Müdürü Adem Gökçe, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Muzaffer Şaşmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç’in elinden aldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, belge takdiminin ardından bir konuşma yaptı. Konuşmasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının kültür ve sanatı şehirle buluşturma adına önemli görevler üstlendiğini dile getiren Genç, “2010 yılından başlayıp, 7 yıldır devam eden bir süreç var. Bu yıl, 70 öğrenci mezun ediyoruz. İnşallah daha nice seneler boyunca evlatlarımızı burada kültür ve sanatsal açıdan yetiştireceğiz” diye konuştu. Belediyeciliğin kültür ve sanatsal etkinlikleri vatandaşlarla bir araya getirme görevi olduğunu da sözlerine ekleyen Genç, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarına bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.