Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 14:28

Konservatuardan öğrencilere moral konseri

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Çocuk Korosu, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği konserle tüm yeteneklerini gösterdi.

Konservatuardan öğrencilere moral konseri

07 Haziran 2018 14:28

Türkiye’nin dört bir yanından ezgileri başarıyla seslendiren koroya, okul öğrencileri de eşlik etti.


Manisalı çocukların müzik becerilerini ortaya çıkarmak ve geliştirmelerine imkan veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Çocuk Korosu, Mustafa Çıraklar şefliğinde Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda konser verdi. 23 Nisan şarkısı ile konserine başlayan koro, ‘Hekimoğlu’ gibi bilinen şarkıları başarıyla seslendirdi. Koroya, okul öğrencileri ve öğrenci velileri de eşlik etti. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ezgileri seslendiren koro, okul öğrencileri tarafından büyük beğeni topladı. Konserin sonunda Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu yönetimi tarafından koroya çiçek takdim edilerek teşekkür edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç