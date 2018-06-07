Konservatuardan öğrencilere moral konseri

Türkiye’nin dört bir yanından ezgileri başarıyla seslendiren koroya, okul öğrencileri de eşlik etti.

Manisalı çocukların müzik becerilerini ortaya çıkarmak ve geliştirmelerine imkan veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Çocuk Korosu, Mustafa Çıraklar şefliğinde Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda konser verdi. 23 Nisan şarkısı ile konserine başlayan koro, ‘Hekimoğlu’ gibi bilinen şarkıları başarıyla seslendirdi. Koroya, okul öğrencileri ve öğrenci velileri de eşlik etti. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ezgileri seslendiren koro, okul öğrencileri tarafından büyük beğeni topladı. Konserin sonunda Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu yönetimi tarafından koroya çiçek takdim edilerek teşekkür edildi.