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13 Haziran 2018 12:07

Konservatuvar öğrencilerinden muhteşem yılsonu gösterisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda öğrenim gören kursiyerler, yılsonu gecesi düzenledi.

Konservatuvar öğrencilerinden muhteşem yılsonu gösterisi

13 Haziran 2018 12:07

Halk oyunlarından Türk Sanat Müziği’ne, tiyatrodan modern danslara kadar birçok dalda öğrendiklerini uygulayan öğrenciler, izleyenlerden tam not aldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin düzenlemiş olduğu yılsonu gösterisi adeta göz kamaştırdı. Yılsonu gösterisine Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kültür Müdürü Fırat Özcan da katılım gösterdi. Gösteri başlangıcında Türk Halk Müziği dinletisi ile izleyici mest edildi. Ardından konservatuvar öğrencilerinin Keman dinletisi ile izleyicinin gönlünü kazandı. Gaziantep Yöresel Oyunları ile dans eden öğrenciler büyük beğeni topladılar. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin sahnelemiş oldukları “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunu da izleyicisi tarafından çok beğenildi. Dans Bölümü öğrencilerinin Roman Dansları ile Karadeniz Dans gösterisi izleyiciye keyifli anlar yaşattı. Konservatuvar öğrencileri, Piyano dinletisinde çalmış oldukları eserler ile izleyiciyi etkilemeyi başardılar. Programın sonunda izleyicisi tarafından ayakta alkışlanan öğrenciler izleyiciyi selamlarken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç’e diğer tüm çalışan daire başkanları ve personele teşekkür etti.




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