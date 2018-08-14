Kontrolden çıkan otomobil valiliğin merdivenlerine çarptı

Kaza anında kaldırımda bulunan yayalar şans eseri olayı yara almadan atlatırken, otomobilde yolcu konumundaki bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.20 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi Manisa Valiliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan K. (19), 45 AH 745 plakalı otomobiliyle Atatürk Bulvarı istikametinden Mustafa Kemal Paşa Caddesi yönüne dönmek istediği sırada aniden önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak Manisa Valiliğinin merdivenlerine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri sürücü Volkan K.’ye ayakta müdahale ederken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Can Z. (19) hafif yaralı olarak Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı yapan şoför Volkan K., “Bana yeşil ışık yanmıştı, kavşaktan dönüyordum. Sonra çocuk yola atlıyor gibi oldu. O atladığını sanarak ben de direksiyonu kırdım. Bir anda arabanın hakimiyetini kaybettim. Araba kaymaya başlayınca ben de kaldırımdan çıkarak valiliğin merdivenlerine çarparak durabildim” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anında kaldırımda bulunan yayalar şans eseri olayı yara almadan atlattı.