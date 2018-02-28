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28 Şubat 2018 11:47

Konurca artık kesintisiz su keyfini yaşayacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula’nın Konurca Mahallesi’nde açılan sondajın enerji bağlantısını yaparak vatandaşlara kesintisiz su temini sağladı.

Konurca artık kesintisiz su keyfini yaşayacak

28 Şubat 2018 11:47


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa il genelindeki altyapı ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarına süratle devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Kula ilçesine bağlı Konurca Mahallesi’nde açılan yeni sondajı faaliyete geçirmek amacıyla başlattığı çalışmaları tamamlamasının ardından elektrik bağlantılarını da gerçekleştirdi. Sondajın elektrik bağlantıları da yapılarak mahalleye yeni sondajdan kesintisiz su temini sağlandı.


Konurca Mahalle Muhtarı Arif Telli, “Sondajımız açıldı ve içme suyuna kavuştuk fakat sondajımızın elektrik bağlantısı olmadığı için jeneratör yardımıyla su ihtiyacımızı karşılıyorduk. Sağ olsun MASKİ yetkilileri sondajımızın elektrik bağlantılarını gerçekleştirdi. Yeni sondajımızla daha sağlıklı ve kesintisiz suyumuza kavuştuk. Sondajımızın yeni içme suyu terfi hattı döşeme çalışmaları da tamamlandı. Elektrik bağlantımız da yapıldı. Hizmetler mahallemize arka arkaya geliyor. Mahalleli de bu hizmetlerden çok memnun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.




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