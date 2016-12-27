Kooperatif başkanlarından Başkan Ergün’e plaket

TOPLU ulaşımda dönüşüm yapılan ilçelerin kooperatif başkanları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti ve teşekkür plaketi sundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, toplu taşımada dönüşüm yapılan ilçelerin kooperatif başkanlarını makamında ağırladı. Ziyarette Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, 155 Nolu Şehir İçi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, Akhisar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fethi Tunç, 141 Nolu Kampüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Erdoğan Köyman, Turgutlu Şoförler Odası Başkanı Gökhan Yürüyen, Çınarlıkuyu Toplu Taşıma Kooperatifi Başkanı Murat Bardak, Soma Denetimli Minibüsler Kooperatif Başkanı Burhan Oskay, Salihli Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Baykal, Saruhanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ramazan Uzundal, 136 Nolu Şehzadeler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Öziçirici, Alaşehir Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Mustafa Soyumert yer aldı.

Ziyarette konuşan 141 No’lu Kampüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Erdoğan Köyman, “Bu yeni oluşum, Büyükşehirle Türkiye’ye örnek olacak şekilde gerçekleştirdik. Başkanımız Cengiz Ergün’ün sayesinde vatandaşlarımız büyük bir rahatlığa kavuştu. Destekleriniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmasının ardından motorlu taşıyıcılar kooperatif başkanları tarafından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür plaketi sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, toplu taşımada gerçekleşen dönüşümün vatandaşlar nezdinde yankı bulduğunu ve kısa süre içerisinde önemli mesafelerin kat edildiğini söyledi. Başkan Ergün, Manisa için daha da iyi işlere imza atacaklarının altını çizdi.