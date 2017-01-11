Kopan elektrik teli korkuttu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kar yağışı sonrasında kopan elektrik teli evlerin üzerine düştü.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Aşağı Kayapınar Mahallesinde dün 22.00 sıralarında elektrik direklerindeki tellerden biri koparak yan yana duran iki evin üzerine düştü. Evinin üstüne düşen kablodan dolayı tedirgin olan Ramazan Karagöz, “Komşular akşam arayıp ‘hat düşmüş sakın dışarı çıkmayın’ dediler. Dışarı çıkıp baktık. Kapı, pencere demir. Kontrol kalemiyle çıktım. Her tarafta elektrik var. Komşunun çocuğunu elektrik çarpmış. Elektrik şirketini aradım. 10 kere aradım. Arıza diye kayıt almışlar. Acil bir durum var, eve girip çıkamıyoruz. Allah’tan okullar tatil, çocuklar içeride kaldı. Muhtarı da aradık. Gediz Elektrik’e haber verdi. Ekip arabası kaza yapmış, ’gelemiyoruz’ demişler. Gelip kabloyu kaldırsınlar, biz de evimize girip çıkalım” dedi.



"Evimize girip çıkamıyoruz"

Mahallelilerden Beyhan Erdoğan ise, “Evimize girip çıkamıyoruz. Büyük oğlum demiri elledi, elektrik çarptı. Çağırdığımız zaman gelmiyorlar. Bana bir şey olduktan sonra gelmelerinin bir kıymeti yok. Elektrik var diye eve giremiyorum. Oğlum elektrik var diye korkudan aşağıya inemiyor. Çok tedirginiz” diye konuştu.



FİRMADAN AÇIKLAMA

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri ise, olay yerine ekip gönderdiklerini ve kopan teli evin üzerinden kaldırarak arızayı onardıklarını bildirdi.