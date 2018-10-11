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Köprübaşı Meydanı'na Gazi Atatürk adı verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Köprübaşı’na kazandırdığı ve ilçenin çehresini değiştiren meydana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Meclis toplantısında alınan karar ile Gazi Atatürk adı verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Köprübaşı'na kazandırdığı ve ilçenin çehresini değiştiren meydana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Meclis toplantısında alınan karar ile Gazi Atatürk adı verildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, meydanın Gazi Atatürk ismiyle daha güzel bir hale geldiğini söyledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Köprübaşı'nda yapımına başladığı ve geçtiğimiz aylarda tamamlanan Meydan Cephe Sağlıklaştırma Projesi ilçenin çehresini değiştirdi. Köprübaşı'nın gizli güzelliğini ortaya çıkartan projenin tamamlanmasının ardından meydana yeni isim verildi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Meclis toplantısında gündeme gelen maddeyle ilgili yapılan görüşmelerin ardından meclis üyelerinin oy birliği ile Köprübaşı Meydanına ‘Gazi Atatürk' adı verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanılabilir şehirler oluşturmak adına çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Köprübaşı'nda hayata geçirdiğimiz projelerle ilçenin sosyal alan ihtiyacını çözme noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu meydanımıza verilen ‘Gazi Atatürk' ismi, meydanı daha da güzel bir hale getirdi” dedi.

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