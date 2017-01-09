Köprübaşı Mezarlığı çiçeklerle donatıldı

Manisa İl genelinde bulunan mezarlıklarda hummalı çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı ilçe mezarlığında çiçek dikme çalışması yaptı. Geçtiğimiz aylarda mezarlık içerisinde bulunan yolları kilit parke taşıyla kaplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiçek dikme çalışmasıyla mezarlığı daha bakımlı bir hale getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde bulunan mezarlıklarda gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız devam ediyor. Vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını daha huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri için yoğun çaba sarf eden Manisa Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda temizlik çalışmaları yapıyor, mezarlık yollarını yeniliyor ve mezarlıklarda çiçek dikme çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda mezarlık içinde bulunan yolları yenilenen Köprübaşı ilçe mezarlığında şimdi de çiçek dikme çalışması başlatıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde bulunan mezarlıklarımızda hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda Köprübaşı ilçemize hizmet veren mezarlıkta mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdik. İlçe mezarlığında yapılan kilit parke taşı çalışmalarının ardından gerçekleştirdiğimiz çiçek dikimi ile mezarlığımızı daha bakımlı bir hale getirdik” diye konuştu.