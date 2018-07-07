Köprübaşı yeni meydanıyla göz kamaştırıyor

Köprübaşılı vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e güzel proje nedeniyle teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Köprübaşı ilçesine kazandırdığı yeni meydan, göz kamaştırıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de, Köprübaşı ilçesi ziyareti kapsamında Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Rahmi Erdem ile beraber Büyükşehir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı kent meydanında incelemelerde bulundu. Meydandaki vatandaşlar ve esnaflarla selamlaşan Genç, yeni meydan hakkında görüşlerini aldı. Vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e güzel proje nedeniyle teşekkür etti.

Köprübaşı ilçesi hizmet binası ve kent meydanı incelemesinin ardından Borlu İtfaiye Amirliğine de ziyarette bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, itfaiye personelleriyle bir araya geldi. Amirliğe alınan yeni ekipmanları inceleyen ve personelin sorunlarını dinleyen Genç, itfaiye personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.