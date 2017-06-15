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15 Haziran 2017 16:51

Köprübaşılılar ‘Kaynana’yla güldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen ve Ramazan ayı boyunca tüm ilçelerde tiyatro severlerin karşısına çıkan ‘Kaynana’ adlı orta oyunu Köprübaşılı vatandaşlarla buluştu.

Köprübaşılılar ‘Kaynana’yla güldü

15 Haziran 2017 16:51

60 dakikalık oyun, Köprübaşılılara eğlenceli bir Ramazan akşamı yaşattı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında ‘Kaynana’ adlı orta oyunu Köprübaşılılar için sahnelendi. Oyun Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem, Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları tarafından ilgiyle izlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz’ün yazıp yönettiği 60 dakikalık oyun, Köprübaşılılara eğlenceli bir Ramazan akşamı yaşattı. Kızını vermek istemeyen sert, kabadayı bir kaynana ile onu ikna etmeye çalışan mahalle sakinlerinin hikayesinin anlatıldığı oyunda, kız istemenin ortaya çıkardığı komik durumlar da ele alınıyor. Oyun sonunda sahneye çıkarak performanslarından ötürü Şehir Tiyatrosu oyuncuları tebrik eden Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem, Köprübaşı’nda sanat etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.




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