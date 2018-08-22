Köprübaşı’na 185 bin metrekare kilit parke

Manisa’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte il genelinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeler üreten ve bu projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla mahallelerin de kaderini değiştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde başlatılan projelerle mahallelerin hem alt yapısı hem de üst yapısı yenilenirken, kilit parke çalışmalarıyla da mahalleler hem tozdan hem de çamurdan kurtarıldı. Bu kapsamda geride kalan 4 yılda il genelinde 4 milyon 485 bin 503 metrekare kilit parke taşı, 569 bin 75 metrekare de bordür çalışması yapıldı. Köprübaşı ilçesinde de maliyeti yaklaşık 5 milyon lira olan 185 bin 598 metrekare kilit parke taşı ve 19 bin 536 metre bordür döşendi.

Karyağdı, Borlu, Yumuklar, Tokmaklı, Uğurlu, Alanyolu, Arpacı, Kıranşeyh Mahalleleri, mezarlık içleri ve yolları, Borlu Parkı ile birçok mahallenin sokaklarında yapılan çalışmalarla mahalleler ve sokakların çehresi Büyükşehir Belediyesi ile değişti. Köprübaşı’nda gerçekleştirilen kilit parke ve bordür çalışmaları vatandaşları da oldukça mutlu etti.

Manisalıların daha rahat bir yaşama sürebilmeleri için görev yaptıklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Geride kalan 4 yıllık görev süremizde mahallelerimizin uzun yıllardır eksikliği olan konuları ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar başlattık. Gerçekleştirdiğimiz kilit parke çalışmalarıyla da mahallelerimiz tozdan ve çamurdan kurtuldu. Bu kapsamda geride kalan 4 yılda il genelinde 4 milyon 485 bin 503 metrekare kilit parke taşı, 569 bin 75 metrekare de bordür çalışması yapıldı. Köprübaşı ilçesinde de maliyeti yaklaşık 5 milyon lira olan 185 bin 598 metrekare kilit parke taşı ve 19 bin 536 metre bordür döşendi. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.