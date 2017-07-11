Köprübaşı’na 38 kilometrelik altyapı

MASKİ Genel Müdürlüğü, eski altyapı ağlarını yeniden inşa ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Köprübaşı ilçesine bağlı 4 mahallede 18 kilometre içme suyu hattı yenilendi. 5 mahallede ise 18 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattını modernize eden MASKİ, mahalleleri yıllardır bekledikleri altyapı ile tanıştırdı. MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Köprübaşı’nda 11 mahallenin daha altyapı sıkıntısına neşter vuracak. İlçede; Bozburun, Kemhallı, Kurtlar, Rağıllar, Çarıklar, Yeşilköy, Karyağdı, Döğüşören, Armağan, Çavullar ve Gökveliler mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenecek. Altyapı çalışmalarının ardından mahallelere kilit parke taşı döşenecek. Mahallesine yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Alanyolu Mahalle Muhtarı Mehmet Aksoy, “Altyapım yenilendi. Buna ek olarak sondaj kuyumun da bakımı yapıldı. Mahallemize kilit parke taşı da döşenecek. Yıllardır temizlik çalışması yapılmayan deremiz temizlendi. Tarihi bir çeşmemiz vardı. Onun da bakımı yapıldı. Allah bin kere razı olsun. Mahalle sakinleri de çalışmalardan çok memnun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a ve tüm personeline ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi. Arpacı Mahalle Muhtarı Sadettin Atak, ise yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a teşekkür etti. Mahallelerindeki altyapıların tamamen yenilendiğini söyleyen Kıranşeyh Mahalle Muhtarı Veysel Uyan, “Altyapımız tamamen yenilendi. Parke taşı döşendi. İçme suyu arıtma tesisimiz yapıldı. Hiçbir sorunumuz kalmadı" dedi. Kanalizasyon hatlarında meydana gelen patlaklardan dolayı sıkıntılar yaşadıklarını belirten Tokmaklı Mahalle Muhtarı Kudret Gelmez, “İçme suyu ve kanalizasyon hattımız yenilendi. Eskiden kanalizasyon hattımızda yaşanan patlaklarda büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Artık sıkıntılarımız bitti. Taş döşeme işi de bitmek üzere. Yapılan hizmetlerden çok memnunum" dedi. umuklar Mahalle Muhtarı Muhsin Güler ise “Mahallemizde içme suyu ve kanalizasyon anlamında çok büyük sıkıntılar vardı. Manisa Büyükşehir Belediyemiz gerekli olan bütün hizmetleri mahallemize yaptı. Asfalt çalışmamız tamamlandı. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu ve kanalizasyon hattımız yenilendi. Mahallemize yeni bir sondaj açılarak, içme suyu sıkıntımıza son verildi” diye konuştu.