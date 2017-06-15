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15 Haziran 2017 16:31

Köprübaşı’nda 6 derenin ıslah çalışmalarına başlandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Manisa’nın Köprübaşı ilçesinin çehresini değiştirmek için harekete geçti.

Köprübaşı’nda 6 derenin ıslah çalışmalarına başlandı

15 Haziran 2017 16:31

DSİ ilçe merkezinde 6 derede birden ıslah çalışmalarına başladı.


Son yıllarda tarım yatırımcılarının gözdesi haline gelen ve özellikle kış mevsimi ile bahar aylarında çok yağış alan Köprübaşı’nda yer alan derelerde zaman zaman olumsuzluklar yaşanması üzerine harekete geçen Orman ve Su İşleri hem olumsuzluklara son vermek hem de ilçe merkezine estetik bir çehre kazandırmak maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı ilçede çalışmalarına başladı. 6 derede birden başlayan çalışmalar ile hem daha çağdaş hem de daha güvenli bir ilçe merkezinin tesis edilmesi hedefleniyor.


Yeğirgen Deresi, Acı Dere, Gündoğdu Deresi, Kasar Dere, Soğukpınar Dere ve Kasarkuyu Derelerinde taşkın koruma projelerinin başlatıldığı Köprübaşı’nda bu çalışmaların tamamlanmasının ardından belediye başkanlığı ise ıslah edilecek dere yataklarının çevrelerine rekreasyon alanları yapacak. Böylece daha güvenli ve daha modern bir ilçe merkezi ortaya çıkması sağlanmış olacak.



6 dereye 7 milyonluk yatırım yapılacak


Yaklaşık 7 milyon lira yatırım bedeli ile yapılacak dere ıslahları çerçevesinde 4 bin 700 metre trapez kesitli toprak kanal, 146 metresi ızgaralı 990 metre uzunluğunda betonarme U kesit kanal, 2 bin 20 metre uzunluğunda taşkın koruma duvarı, 12 adet menfez imalatı ve 25 adet brit imalatı yapılacak.



Islah Projelerinde 3 E prensibi uygulanıyor


Taşkın koruma projelerini hayata geçirirken 3 E prensibini uyguladıklarının altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise, “Bu projelerde emniyete, estetiğe ve ekonomiye önem veriyoruz. Köprübaşı’ndaki bu ıslah projelerinde de bu 3 E prensibini uygulayacağız” diye konuştu.


Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ıslah projelerinin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü ve Manisa’ya Bakanlık olarak yatırımlarının artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.




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