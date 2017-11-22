Köprübaşı’nda müzik dolu bir akşam

İl genelinde kültürel ve sanatsal etkinliklere devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Köprübaşı’nda konser düzenlendi. Köprübaşı Mergen Alp konferans salonunda gerçekleştirilen konseri çok sayıda Köprübaşı ilgiyle takip etti. Gecede Köprübaşılılar hem Türk Halk Müziğine hem de Türk Sanat Müziğine doydu. Türk Halk müziğinin unutulmaz eserlerini seslendiren Hasan Başkaya ve Türk Sanat Müziğinin seçkin eserlerini seslendiren Aylin Eralp, Köprübaşılılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda sahneye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Koordinasyon İşleri Şube Müdür Vekili Kazım Aysan, sanatçılara performanslarından ötürü teşekkür ederken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e de ilçelerde gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal etkinler nedeniyle teşekkür etti.