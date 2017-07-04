Köprübaşı’nda trafik yönlendirme levhaları yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, trafikte sürüş konforunu sağlamak amacıyla Köprübaşı ilçesine bağlı mahallelerde trafik levhalarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Köprübaşı ilçesine bağlı mahallelerdeki trafik yönlendirme levhaları yenilendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, yaya ve sürücülerin güvenliği için yoğun gerekli çalışmaları yerine getirdiğini belirten Daire Başkanı Mümin Deniz, trafik levhalarının eksikliğinden kaynaklanan kazalara sebebiyet vermemek için trafik levhalarının yenilendiğini söyledi. Deniz, ulaşımda konforun ve güvenliğin arttırılması için Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına devam edeceğini belirtti.