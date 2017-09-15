Köprübaşı’nda Zara rüzgarı

Birbirinden güzel eserleri konser alanını dolduran binlerce vatandaş ile birlikte seslendiren Zara, ilçe sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Zara, Köprübaşı ilçesinde sahne aldı. Konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya Elmalı, Köprübaşı Belediye Başkan Vekili Ricay Özen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem, Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan ve binlerce Köprübaşılı vatandaş izledi. Yaklaşık iki saat süren konserinde, ‘Dert Bende Derman Sende’, ‘Hangimiz Sevmedik’, ‘Zahidem’, ‘Eşarbını Yan Bağlama’, ‘Ankara’nın Bağları’, Neşet Ertaş’tan ‘Yalan Dünya’ gibi eserleri konsere katılan binlerce vatandaş ile birlikte seslendiren Zara, Köprübaşılı vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser arasında sahneye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ziya Elmalı, Köprübaşılı vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan Zara’ya çiçek takdiminde bulundu. Elmalı, “Bu güzel etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan Köprübaşılı vatandaşlarımıza ve güzel bir gece yaşamamızı sağlayan değerli sanatçımız Zara hanımefendiye teşekkür ediyorum. Sizlere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün selamlarını getirdim” dedi.