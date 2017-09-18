Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 13:27

Köprübaşı’nın 48 içme suyu deposuna bakım

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesindeki 48 içme suyu deposu ve 40 terfi binasının yenileme çalışmasına başladı.

Köprübaşı’nın 48 içme suyu deposuna bakım

18 Eylül 2017 13:27


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu tüketmelerini sağlamak için içme suyu depolarında bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nca Köprübaşı ilçesinde 48 adet içme suyu deposu ve 40 adet terfi binasında yenileme çalışmalarına başlandı. Esat, Alanyolu, Tokmaklı ve Kulalı mahalle muhtarları, Köprübaşı MASKİ ilçe Şefi Enver Çetin ile birlikte çalışmaların tamamlandığı Kulalı Mahallesi’nin içme suyu deposunda incelemelerde bulunarak yenileme çalışmasının dört dörtlük olduğunu ifade ettiler. MASKİ Genel Müdürlüğü’nce tamamlanan Kulalı Mahallesi’ndeki içme suyu deposunun bakım onarım çalışmalarını inceleyen Esat Mahalle Muhtarı Şevket Kabak, “Kulalı Mahallesi’nin yenilenen içme suyu deposu çok güzel olmuş. Bizim içme suyu depomuzun da yenilenmesi için başvurumuzu yaptık ve kısa süre içesinde de çalışmalar başlayacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç