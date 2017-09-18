Köprübaşı’nın 48 içme suyu deposuna bakım

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu tüketmelerini sağlamak için içme suyu depolarında bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nca Köprübaşı ilçesinde 48 adet içme suyu deposu ve 40 adet terfi binasında yenileme çalışmalarına başlandı. Esat, Alanyolu, Tokmaklı ve Kulalı mahalle muhtarları, Köprübaşı MASKİ ilçe Şefi Enver Çetin ile birlikte çalışmaların tamamlandığı Kulalı Mahallesi’nin içme suyu deposunda incelemelerde bulunarak yenileme çalışmasının dört dörtlük olduğunu ifade ettiler. MASKİ Genel Müdürlüğü’nce tamamlanan Kulalı Mahallesi’ndeki içme suyu deposunun bakım onarım çalışmalarını inceleyen Esat Mahalle Muhtarı Şevket Kabak, “Kulalı Mahallesi’nin yenilenen içme suyu deposu çok güzel olmuş. Bizim içme suyu depomuzun da yenilenmesi için başvurumuzu yaptık ve kısa süre içesinde de çalışmalar başlayacak” dedi.