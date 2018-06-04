Köprübaşı’nın çehresini değiştirecek çalışmada sona gelindi

Kısa bir süre içerisinde tamamlanacak olan proje Köprübaşı’nın çehresini değiştirdi.

İl genelinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Köprübaşı’nda başlattığı Meydan ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi’nde çalışmalar tamamlanmak üzere. 4 bin 822 metre alan sahip olan projede yeşil alanlar, havuz, oturma alanları yer alıyor. Proje kapsamında ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü’nce meydanın altyapısı yenilendi. Altyapı çalışmalarının ardından meydan düzenleme çalışması ile meydana cephe veren dükkanların cephe sağlıklaştırma çalışmaları gerçekleştirildi. Köprübaşı’nın çehresini değiştirecek olan proje artık sona gelindi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Avukat Özcan Akçiçek Parkı’nın bu kapsamda yeniden hayat bulduğunu belirtti. Ardından meydan için de çalışmalara başlanıldığını dile getiren Başkan Ergün, projenin tamamlanmasının ardından Köprübaşı’nın yeni bir sosyal alana kavuşacağını söyledi.