Köprübaşı’nın çehresini değiştiren proje

İl genelinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı’nda yeni bir sosyal alanı daha vatandaşların hizmetine sundu. Daha önce ilçede Avukat Özcan Akçiçek Parkı’nı yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği ’Meydan ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi’ ile de Köprübaşı’nın gizli güzelliğini ortaya çıkararak, ilçenin çehresini değiştirdi. Proje kapsamında ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğünce meydanın altyapısı yenilendi. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesince hem ilçenin meydanı yenilendi hem de meydana cephe veren dükkanlar güzel bir görünüme kavuşturulurken, son olarak ise Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince meydana estetik bir dokunuş yapıldı.

Daha yaşanılabilir şehirler oluşturmak adına il genelinde çalışmalara ara vermeden devam edildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Köprübaşı’nda hayata geçirdiğimiz projelerle ilçenin sosyal alan ihtiyacını çözme noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda yapımını tamamladığımız Avukat Özcan Akçiçek Parkı’nın ardından, Meydan ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi’nin tamamladık. 4 bin 822 metre alana sahip olan proje yeşil alanları, havuz, oturma alanları ile birlikte Köprübaşı’nın sosyal alan ihtiyacını giderecek. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar ilçemizin güzelliğini ortaya çıkardı. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.