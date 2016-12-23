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23 Aralık 2016 15:32

Köprülerin güvenliği menfezlerle sağlanıyor

Köprülerin güvenliği menfezlerle sağlanıyor

23 Aralık 2016 15:32

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Köprübaşı Uğurlu Mahallesinde yer alan köprü geçişine kutu menfez yerleştirdi.
MASKİ Genel Müdürlüğü, mahalle mahalle hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Köprübaşı Uğurlu Mahallesine kutu menfez montajı yapıldı. Çalışma ile birlikte yolun üzerine çıkan sular sebebiyle yol geçişinde büyük sıkıntılar yaşayan mahalle sakinlerinin sıkıntıları sona ermiş oldu. Köprü geçişinde yer alan eski ve küçük gelen büzlerin yerine konulan menfezler sayesinde artık mahallede yol geçişinde sıkıntı yaşanmayacak. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın malzemeleri temin ettiği çalışma, MASKİ Köprübaşı ekipleri tarafından yapıldı. Mahallede mezarlık yolu üzerinde bulunan alana yapılan menfezin, devamındaki kilit parke döşeme işleri de Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Uğurlu Mahallesinde yapılan çalışmaları Köprübaşı MASKİ Sorumlusu Enver Çetin de yerinde takip etti.
Uğurlu Mahallesi Muhtarı Nasuh Bozkaya, mahallelerinde yapılan çalışma sayesinde büyük bir sıkıntıdan kurtulduklarını ifade etti. Bozkaya, “Çalışmalardan çok memnunuz. Her şey dört dörtlük yapıldı. Cengiz Başkana, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a, Daire Başkanı Ulvi Bey’e ve tüm personele çalışmaları sebebiyle teşekkür ediyorum” dedi.



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