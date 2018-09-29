Köprülü kavşağın korkuluk montajı başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Salihli'de Garaj önü ve Dörtyol kavşağının bulunduğu İzmir-Ankara E96 karayolu üzerinde yapımına başladığı köprülü kavşak inşaatında çalışmalar bitme noktasına geldi. Prefabrik kiriş montajları, iniş ve çıkış rampalarının zemin dolgusu ile betonlama çalışmaları bitirilen üst geçidin korkuluk montajına başlandı.

Köprülü kavşak çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Zeki Kayda, açılışına sayılı günler kalan üst geçit sayesinde birçok ölümlü kazanın yaşandığı ölüm yolunun dur-geç köprüleri gibi tarih olacağını söyledi. Vatandaşların yıllardır özlemini çektiği köprülü kavşak özleminin kısa süre içerisinde sona ereceğini belirten Başkan Kayda, “Köprülü kavşak inşaatında çalışmalar sorunsuz devam ediyor. Ankara-İzmir istikametinde bulunan iniş ve çıkış rampalarının zemin dolgusu bitti. Prefabrik kirişlerin, kaldırım ve orta refüjlerin betonları atıldı. Oto ve kaldırım korkuluk montajları başladı. Son olarak kavşağa asfalt atılacak ve ilk etapta üst geçit ulaşıma açılacak. Daha sonra da yan yollar hizmete girecek" şeklinde konuştu.