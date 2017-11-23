Korala ailesinin imdadına Yunusemre yetişti

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Korala ailesinin ihtiyaçlarını karşılayıp, elektrikli motosikletinin aküsünü yeniledi.

Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesi’nde eşi ve 3 çocuğu ile beraber yaşayan, yakalandığı periferik arter hastalığı sonucu bir ayağını kaybeden Eşref Korala’nın elektrikli aracının aküsünün yenilenmesi talebini yerine getirdi. Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer, Barbaros Muhtarı Siyami Alak ile beraber Eşref Korala ve ailesini ziyaret ederek elektrikli motosikletinin aküsünü yeniledi. Ekipler ayrıca Korala ailesinin ihtiyaçlarını da karşıladı. Korala ile yakından ilgilenen Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer, sağlık durumu hakkında bilgi alarak, “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin talimatları ile akü ihtiyacını karşıladık. Yunusemre Belediyesi olarak bu kardeşimizin olduğu gibi ilçemizde bulunan bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kendisinin talebini geri çevirmeyen Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür eden Eşref Korala ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “31 yaşındayım. 3 çocuğum var. Periferik arter hastasıyım. Hastalık nedeniyle bir ayağımı kaybettim. Diğer ayağımı da kaybetme riski var. Muhtarımız aracılığı ile Yunusemre Belediyemize ulaştım. En önemli ihtiyacım olan elektrikli akülü aracımın bakımı ve akülerinin yenilenmesini talep ettim. İsteğime duyarsız kalınmadı. Allah Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’den razı olsun” dedi.