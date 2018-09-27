Kore Gazisi Behçet Durkan son yolculuğuna uğurlandı

Tedvi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 25’inci Tümen Kore Gazisi Behçet Durkan Manisa’nın Akhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Tedvi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 25'inci Tümen Kore Gazisi Behçet Durkan Manisa'nın Akhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kore Gazisi Behçet Durkan bugün öğle namazına müteakip Hayırsevenler Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Akhisar Yeni Mezarlığı'na defnedildi. Akhisar İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu'nun kıldırdığı cenaze törenine Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Velestin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mete Demir, Akhisar Gaziler Derneği Başkanı Suat Taryan ve Akhisarlı gaziler, askeri erken ve vatandaşlar katıldı.