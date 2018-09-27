İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kore Gazisi Behçet Durkan son yolculuğuna uğurlandı

Tedvi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 25’inci Tümen Kore Gazisi Behçet Durkan Manisa’nın Akhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tedvi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 25'inci Tümen Kore Gazisi Behçet Durkan Manisa'nın Akhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Kore Gazisi Behçet Durkan bugün öğle namazına müteakip Hayırsevenler Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Akhisar Yeni Mezarlığı'na defnedildi. Akhisar İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu'nun kıldırdığı cenaze törenine Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Velestin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mete Demir, Akhisar Gaziler Derneği Başkanı Suat Taryan ve Akhisarlı gaziler, askeri erken ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.