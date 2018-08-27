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27 Ağustos 2018 14:11

Köseali Mahallesi suya kavuştu

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesi, Salihli Belediyesi tarafından yapılan sondaj çalışmaları sonucu suya kavuştu.

Köseali Mahallesi suya kavuştu

27 Ağustos 2018 14:11

Belediye Başkanı Zeki Kayda, suya kavuşan Köseali Mahallesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer ile ziyarette bulunan Başkan Kayda, sondaj çalışmasıyla mahallenin su sorununun çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Başkan Kayda, "Salihli Belediyesi olarak 102 mahalleye tüm belediye hizmetlerini götürüyoruz. Köseali Mahallemizin en büyük sorunu olan su sıkıntısına son verdik. Özverili çalışan personelime teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olsun" dedi.


Köseali Mahalle Muhtarı Rasim Yıldırım ve mahalle sakinleri ile kahve toplantısı yapan Başkan Kayda, vatandaşların ilettiği tüm taleplerin hemen yerine getirileceğini belirtti. Muhtar Yıldırım, yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.




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