Köseali Mahallesine 5 kilometrelik terfi hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli'nin Köseali Mahallesi'nde 5 kilometrelik içme suyu terfi hattı çalışması başlattı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesindeki altyapı ihtiyaçlarına etkili çözümler üretmeye devam ediyor. Bu çalışmalar dahilinde MASKİ, Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesi'nde 5 kilometre uzunluğunda içme suyu terfi hattı döşeme işine başladı. Çalışma tamamlandığında, sondajdan çıkan suyun mahallenin içme suyu deposuna modern ve sağlıklı bir hat üzerinden aktarımını sağlanacak.