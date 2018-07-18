Köseler’in arazi yolları düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Köseler Mahallesinde arazi yollarını düzenliyor. Yapılan çalışmayla üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşmalarına imkan tanınıyor. 2018 yılı içerisinde yaklaşık 100 kilometre arazi yolunda düzenleme gerçekleştirdiklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Üreticilerimizin tarla ve bağlarına sorunsuz bir şekilde ulaşması için arazi yollarını düzenliyoruz. Sezon itibariyle yaklaşık 100 kilometrelik yolda bakım ve düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Köseler Mahallesi’nde de 5 kilometrelik arazi yolunu stabilize ettik. Bakım çalışmaları belirli bir program dahilinde sezon süresince devam edecek” diye konuştu.