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15 Mayıs 2018 15:52

KOSGEB’in destek programı, Salihli’de tanıtıldı

KOSGEB’in KOBİ’leri desteklemek amacıyla yürürlüğe koyduğu 1 milyon TL’ye ulaşan destek programının koşulları, KOSGEB Manisa Müdürü M.

KOSGEB’in destek programı, Salihli’de tanıtıldı

15 Mayıs 2018 15:52

Oğuz Kılınç tarafından Salihli ilçesinde anlatıldı.


Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen KOBİ Gelişim Destek Programı’na, destek kapsamındaki sektörlerin temsilcileri katıldı. KOSGEB Manisa Müdürü M. Oğuz Kılınç’ın detaylarını açıkladığı programın tanıtım toplantısı Salihli TSO’nun Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.


KOBİ Gelişim Destek Programı’nda proje süresinin 6 ile 36 ay arasında değiştiğini belirten Kılınç, programın amacını, ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin artırılması olarak özetledi.


300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere 1 milyon TL’ye kadar desteği içeren programın, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlanacak projelerin desteklenmesi olduğunu vurgulayan Kılınç, bu konuda ayrıntılı bilgilendirmede bulundu. Kılınç, program kapsamında desteklenecek proje giderlerinin proje teklif çağrısında belirleneceğini kaydetti.


KOBİ Gelişim Destek Programı, gıda ürünleri imalatı, makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, elektrikli teçhizat imalatı ve kimyasal ürünleri imalatı yapan KOBİ’leri kapsıyor.




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