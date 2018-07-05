Kosova Türkleri ile ilişkiler güçleniyor

Biri dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fikrim Danka ve Kosova Parlamentosu Meclis Başkanı Danışmanı Levent Buş, Manisa ziyaretleri kapsamında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret etti. AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte Kosova’dan gelen heyeti ağırlayan Başkan Çelik, “Balkanlar bizim açımızdan vazgeçemeyeceğimiz bir parçamız ve evlad-ı fatihanımızdır. Bu topraklarda çok ecdat yadigarı eserlerimiz var. Balkanlara gittiğinizde büyük bir sevgi ile karşılanıyorsunuz. O topraklarda yaşayan insanlar bizleri seviyor, bizim asırlar boyunca oraya götürdüğümüz hizmetlerimiz hala daha hayırla dua ile anılarak ifade ediliyor. Ben buradan tüm Manisa halkına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Balkanlara gitmeyenler, mutlaka en kısa zamanda gitsinler. Oradaki doğal güzellikleri ve ecdat yadigârı Osmanlı eserleri ile insanların Türkiye’ye karşı olan sevgi ve muhabbeti ile gezilip görülmesi gereken yerler. Bu vesile ile tekrardan değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şehrimizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Türkiye’nin güçlenmesinin Balkanların güçlenmesi demek olduğunu ifade eden Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fikrim Danka “Kosova Osmanlı’nın Balkanlara açılan kapısı olmuştur. Bu nedenle değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’in de dediği gibi Balkanlar görülmesi gereken bir yerdir ve bu nokta da ilk olarak Kosova’nın görülmesi lazım. Bizlerin o topraklarda Şanlı Türk Bayrağını hala daha şanla şerefle nasıl dalgalandırdığımızı milletimizin görmesi gerekir. Anavatanımız Türkiye’nin Kosova ve Balkanlarda ki Osmanlı topraklarına yaptığı büyük yardımlar nedeni ile minnettarız. Bugün güzel bir noktada olan ilişkilerimiz giderek daha da sıkılaşacaktır. 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakının zaferle çıkmasını tebrik ediyorum. Güçlü Türkiye demek güçlü Balkanlar demek. Türkiye bölgesinde güçlü olduğu sürece bizlerde Balkanlarda daha rahat edeceğiz.” diye konuştu.

Manisa’yı ikince defa ziyaret etmek imkanı bulduğunu ifade eden Kosova Parlamentosu Meclis Başkanı Danışmanı Levent Buş, yapılan ziyaretler ile ikili ilişkileri her alanda geliştirmek istediklerini ifade ederek, ilişkilerin güçlenmesi ile birlikte Kosova’da yaşayan soydaşlarında daha güçlü olacağını belirtti.

“Anadolu’nun savunması Balkanlardan başlar”

Anadolu topraklarının savunmasının Balkanlar’dan başladığını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur “Balkanlar bizim gönül coğrafyamızın içerisinde çok önemli yerlere sahip olan muazzam yerlerdir. Fırsat buldukça Balkanlarda vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. Bizde meşhur bir söz vardır. Anadolu’nun savunması Balkanlardan başlar. Balkanlar güçlü olması her zaman bizim için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza destek olmuştur. Türkiye ne kadar güçlenir ve büyürse, o bölgelere o kadar daha çok sahip çıkılıyor. İnşallah Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızın daha güçlü bir devlet haline gelmesi, sistemlerinin daha da güçlenmesi için bizlerde büyük çabalar gösteriyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bundan önce aramızda ki çok sıkı olan gönül bağımızı yıkmaya çalışan birçok devletler oldu. Ancak hamd olsun ki bunu hiçbir şekilde başaramadılar. Bizler bu bağı daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.