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19 Haziran 2018 19:18

Koyun otlatırken sulama kanalında boğuldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde koyun otlatan 53 yaşındaki Yeter Gök, düştüğü sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

Koyun otlatırken sulama kanalında boğuldu

19 Haziran 2018 19:18


Olay, Sarıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Yeter Gök (53), kendisine ait 3 koyununu, mahalle kenarından geçen Devlet Su İşleri’ne(DSİ) ait sulama kenarına otlatmaya gitti. Ancak dengesini kaybeden Gök, sulama kanalına düştü. Durumu fark eden komşuları, Gök’ü sulama kanalından çıkarıp, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gök’ü Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı. Tüm müdahaleye rağmen Yeter Gök, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Polis olayla ilgili çalışma başlattı.




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