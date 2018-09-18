Kozaklar Mahallesinde dere temizlik çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Kozaklar Mahallesi'nde bir kilometrelik dere temizlik çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı derelerdeki temizlik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yunusemre ilçesine bağlı Kozaklar Mahallesi'ndeki derede bakım, temizlik ve genişletme çalışmaları başladı. Mahallede toplamda bir kilometrelik alanda yapılan temizlik çalışması ile vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçilecek. Dere temizlik çalışmasının ardından derenin yol geçiş noktasına koruge boru döşenerek yaya ve araç geçişi sağlıklı hale getirilecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından başlanılan dere temizliği tamamlandığında, yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkın riski ortadan kaldırılarak suyun sağlıklı bir şekilde akışı sağlanacak.

Yapılan çalışmalardan memnun olduğunu söyleyen Kozaklar Mahalle Muhtarı Ömer Tekbaş , “Mahallemizden geçen derede taşkınlar korkulu rüyamız oluyordu. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yağışlı havalarda bu korkumuz artmaya başladı. Taşkından sonra yol geçişleri de engelleniyordu. Sağ olsun MASKİ yetkilileri talebimize olumlu cevap vererek çalışma başlattı. Yol geçiş noktasına döşenecek koruge borularla da geçişler güvenli hale getirilecek. Böyle güzel bir hizmetin mahallemize kazandırılması bizleri çok sevindirdi. Artık yağmur ne kadar yağarsa yağsın mahallemizi su basmayacak. Cengiz Başkanımıza desteğimiz her zaman devam edecek" dedi.