Kozaklar'da dere temizlik çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Kozaklar Mahallesi'nde bir kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı derelerdeki temizlik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yunusemre ilçesine bağlı Kozaklar Mahallesi'ndeki derede bakım, temizlik ve genişletme çalışmaları tamamlandı. Mahallede toplamda bir kilometrelik alanda yapılan çalışma ile vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçildi. Dere temizlik çalışmasının ardından derenin yol geçiş noktasına koruge boru döşenerek yaya ve araç geçişi sağlıklı hale getirildi. MASKİ ekipleri tarafından tamamlanan temizlik çalışması sayesinde, yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkın riski ortadan kaldırılarak suyun sağlıklı bir şekilde akışı sağlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kozaklar Mahalle Muhtarı Ömer Tekbaş , “Mahallemizden geçen derede temizlik çalışması tamamlandı. Yol geçişleri de döşenen koruge borularla güvenli hale getirildi. MASKİ yetkilileri çalışmalar sırasında bizlerin bir dediğini iki etmediler. Canla başla çalışıp bizleri büyük bir dertten kurtardılar. Gerekli bütün önlemler alındı. Yağmur da yağsa kar da yağsa deremiz bundan sonra taşmayacak" dedi.